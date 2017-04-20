В редакцию "Новой газеты" прислали второе письмо с подозрительным порошком

709 просмотров
0
Четверг, 20 апреля 2017, 17:09

В почте, поступившей в редакцию "Новой газеты", обнаружили еще один конверт, содержащий подозрительный порошок.

Об этом в четверг сообщает издание на своем сайте.

В редакцию прибыли сотрудники МВД и МЧС, которые изъяли конверт с "белым порошком", адресованное руководству "Новой газеты".

Порошок из письма будут направлены на экспертизу, результаты которой станут известны примерно через неделю.

В редакцию прибыли сотрудники МВД и МЧС, которые изъяли конверт с "белым порошком", адресованное руководству "Новой газеты". Порошок из письма будут направлены на экспертизу, результаты которой станут известны примерно через неделю.

Как известно, 19 апреля в редакцию российской "Новой газеты" поступил конверт из Грозного на имя руководства газеты, внутри которого обнаружили белый порошок неизвестного происхождения.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне. Власти Чечни назвали публикации издания клеветой.

Темы: Росcия СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Двоє з трьох загиблих на судні "Герої Арсеналу" – українці 20 апреля 2017, 16:45
В РФ признали, что их представитель в ООН говорил, как прапорщик с солдатами 20 апреля 2017, 16:03
Лукашенко уверяет россиян, что Беларусь на Запад не разворачивается 20 апреля 2017, 15:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: Мартыненко будет ночевать в СИЗО
Двое военных погибли во время обстрела неподалеку Авдеевки
Холодницкий рассказал, за что "взяли" Мартыненко
Мартыненко задержали детективы НАБУ
Все новости
Bla Bla Bar

Алексей Тарасов о любимых киевских заведениях

Есть ли секс в космосе?

Ученые исследуют, сможем ли мы размножаться не на Земле