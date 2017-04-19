У редакцію "Новой газеты" надіслали конверт із білим порошком

У редакцію російської "Новой газеты" надійшов конверт із Грозного на ім'я керівництва газети, усередині конверта виявлено білий порошок невідомого походження.

Лист прийшов 19 квітня близько 11 ранку, без докладної зворотної адреси, повідомляє видання.

Втім, експрес-аналіз порошку не показав небезпечних речовин, повідомила "Интерфаксу" речник видання Надія Прусенкова.

Конверт із Грозного Влад Докшин, "Новая газета"

"Поліція поїхала, забравши конверт із собою. Експрес-аналіз порошку, зроблений співробітниками поліції на місці, показав, що там немає небезпечних речовин", – сказала вона.

За словами Прусенкової, пізніше буде проведено експертизу речовини з конверта.

Журналісти оцінюють появу цього конверта в будівлі "Новой газеты" як "невдалий жарт" на тлі загального неврозу.

"На жаль, це відбувається не вперше. У редакцію вже надходив кілька років тому конверт із підозрілим порошком. Вочевидь, і цього разу хтось вирішив підлити масла у вогонь", – сказала прес-секретар газети.

13 квітня "Нова газета" опублікувала заяву у зв'язку з відкритими погрозами, які пролунали після виходу двох матеріалів про переслідування, катування й убивства жителів Чечні, підозрюваних у гомосексуальних зв'язках.

Тоді в центральній мечеті Грозного пройшли екстрені збори представників 24 чеченських вірдів, ісламських богословів і лідерів громадської думки республіки. За результатами цих зборів було прийнято резолюцію, другий пункт якої редакція сприймає як заклик до розправи над журналістами.

19 квітня Рада Європи включила "Новую газету" у число ЗМІ, які зазнають найвищої загрози, тобто загрози життю й безпеки журналістів, повідомляє "Интерфакс".

Термінове сповіщення "у зв'язку з погрозами на адресу журналістів видання з боку офіційних осіб і представників духівництва Чеченської республіки" було розміщено на сайті Платформи захисту й безпеки журналістів на основі "інформації, отриманої від партнерських організацій, включаючи Комітет захисту журналістів".

На своїх сторінках "Новая газета" писала, що в Чечні затримано близько 100 людей, підозрюваних у гомосексуалізмі, крім того, убито щонайменше трьох осіб

Адвокат Андрій Сабінін, який представляє інтереси видання, повідомив "Интерфаксу", що "Новая газета" у судовому порядку намагається домогтися від Слідчого комітету реакції на її розслідування про переслідування жителів Чечні у зв'язку з їхньою сексуальною орієнтацією.

Речник голови Чечні Альві Карімов спростував дані газети, зазначивши, що "не можна затримувати й пригноблювати того, кого просто немає в республіці".

У правоохоронних органах Чеченської республіки повідомили, що не отримували заяв про затримання й переслідування осіб нетрадиційної орієнтації на території Чечні.

"У Кремлі стежать за цією ситуацією, ми отримали звернення від головного редактора "Новой газеты". Я, зокрема, отримав лист, де також викладається ця ситуація", – говорив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков минулого тижня.

УП, оновлено