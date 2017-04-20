Стрельба в Париже: Один полицейский убит, один получил ранения
Один полицейский был убит, другой получил ранения в результате стрельбы в центре Парижа в четверг вечером.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.
Согласно информации, человек, который открыл огонь по полиции на Елисейских полях, на одном из самых престижных бульваров в мире, был убит.
Правоохранители призвали общественность избегать этого района.
Репортер Reuters увидел вертолет низко над центральной частью Парижа, который, очевидно, принимал участие в полицейской операции, связанной со стрельбой.
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