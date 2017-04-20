Стрельба в Париже: Один полицейский убит, один получил ранения

Один полицейский был убит, другой получил ранения в результате стрельбы в центре Парижа в четверг вечером.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Согласно информации, человек, который открыл огонь по полиции на Елисейских полях, на одном из самых престижных бульваров в мире, был убит.

Правоохранители призвали общественность избегать этого района.

Репортер Reuters увидел вертолет низко над центральной частью Парижа, который, очевидно, принимал участие в полицейской операции, связанной со стрельбой.