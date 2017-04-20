Стрельба в Париже: Один полицейский убит, один получил ранения

4537 просмотров
0
Четверг, 20 апреля 2017, 22:44

Один полицейский был убит, другой получил ранения в результате стрельбы в центре Парижа в четверг вечером.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Согласно информации, человек, который открыл огонь по полиции на Елисейских полях, на одном из самых престижных бульваров в мире, был убит.

Правоохранители призвали общественность избегать этого района.

Репортер Reuters увидел вертолет низко над центральной частью Парижа, который, очевидно, принимал участие в полицейской операции, связанной со стрельбой.

Темы: Франция чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
После выборов во Франции нормандский формат сохранится – посол 20 апреля 2017, 11:29
Фийон говорит, что Крым – это исторически русская территория 20 апреля 2017, 10:30
В Париже акция против Марин Ле Пен завершилась беспорядками 17 апреля 2017, 06:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 21 апреля. День Харьковских соглашений и запрета русского кино
АТО: 47 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли, еще 8 получили ранения
Из-за обстрелов у Авдеевки, обесточены 5 населенных пунктов
НАБУ задержало второго фигуранта по делу нанесения ущерба ГП "ВостГОК"
Все новости
На личном опыте

Как быть вегетарианкой, а затем снова начать есть мясо

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Хельсинки