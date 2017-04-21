Суд рассматривает ходатайство об отводе Бобровника

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Пятница, 21 апреля 2017, 20:40

Судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко начала рассматривать ходатайство защиты экс-нардепа Николая Мартыненко об отводе судьи Александра Бобровника, председательствующего в заседании по избранию меры пресечения бывшему парламентарию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в 20.15 пятницы в зал заседаний прибыла Педенко, которую выбрала система автоматического распределения дел. По ее просьбе стороны процесса вновь повторяют свои аргументы и контраргументы.

Вместе с тем, в перерыве заседания суда об избрании меры пресечения экс-нардепу, в 19.40 пятницы, в этом же зале и под председательством судьи Бобровника началось рассмотрение ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения второму задержанному по делу о причинении убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн - первому зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины", Сергею Переломе.

В начале этого заседания представители защиты Переломы, часть которых по совместительству защищают и Мартыненко, заявили отвод судье Бобровнику и повторили те же аргументы, которые были озвучены в заявлении о его отводе в деле об избрании меры пресечения экс-нардепу. Представители прокуратуры, которые также участвуют в обоих заседаниях, вновь повторили свои контраргументы.

Судья Бобровник также объявил перерыв в заседании для передачи ходатайства об его отводе на рассмотрение другого судьи Соломенского райсуда Киева и удалился из зала заседаний.

Ранее в пятницу, после 4-часовой задержки, в 18.54 судья Бобровник объявил о начале заседания. Сразу после этого защита Мартыненко заявила ходатайство о его отводе. Адвокат экс-нардепа аргументировал ходатайство об отводе наличием уголовного производства в отношении Бобровника, наличия провокационных материалов касательно него, обнародованных в Интернете, а также выбор системой распределения дел именно этого судьи при рассмотрении резонансных дел НАБУ.

Мартыненко поддержал позицию своих адвокатов об отводе судьи. Впоследствии добавив, что заранее знал о том, что рассматривать это дело будет Бобровник. Вместе с тем, представители прокуратуры заявили, что ходатайство об отводе не основывается на каких-либо доказательствах.

После этого председательствующий судья объявил перерыв для передачи ходатайства об его отводе на рассмотрение другого судьи Соломенского райсуда Киева и удалился из зала заседаний.

Темы: Мартыненко суд
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