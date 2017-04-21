Адвокату присудили 8,6 лет тюрьмы за попытку напасть на жену Турчинова

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Пятница, 21 апреля 2017, 23:22

Шевченковский райсуд Киева приговорил к 8,6 годам лишения свободы адвоката, который с ножом напал на сотрудницу киевского университета, перепутав ее с женой секретаря СНБО.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как известно, 25 мая 2016 года около 16:00 указанный мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену главы СНБО Анну Турчинову. Никто не пострадал, благодаря реакции сотрудника Управления государственной охраны Украины, который задержал злоумышленника.

Решением суда 62-летнего адвоката из Донецка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 в. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), и назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Украинская правда

Темы: Турчинов прокуратура
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