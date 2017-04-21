ТРК "Эра" пожаловалась Луценко на отключение из эфира

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Пятница, 21 апреля 2017, 23:54

Телерадиокомпания "Эра" обратилась к генпрокурору Юрию Луценко с жалобой на отключение телеканала из эфира.

Соответствующее заявление было обнародовано в четверг вечером.

"По информации требующий проверки, группа лиц, имеющих отношение к Министерству информационной политики и руководству "5 канала", с помощью родственных связей с вр. и.о. председателя правления ПАО НТСУ Бычок Г.И., осуществляют противоправные действия по воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности ТРК "Эра" и журналистской деятельности наших сотрудников, а также конституционным правам граждан Украины на получение информации", - заявили в "Эре".

Коллектив ТРК обратил внимание Луценко на то, что 28 февраля вр. и.о. председателя правления НТСУ Галина Бычок якобы обратилась к премьеру Владимиру Гройсману с требованием оказания давления на членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно препятствования деятельности телекомпании "Эра" и вмешательства в деятельность независимого государственного органа.

"В указанном письме говорится, что "трансляция Евровидения-2017 испытывает значительные трудности", однако никоим образом не объясняется почему с 2001 года никаких трудностей между НТСУ и ТРК "Эра" по поводу трансляций Евровидения не возникало", - говорится в заявлении.

Кроме того, согласно информации, письмом от 12 апреля НТСУ сообщил ТРК "Эра" о том, что с 14 апреля спутниковое вещание ТРК "Эра" будет прекращено.

"По информации, требующей проверки, деятельность по блокированию трансляции ТРК "Эра" происходит при участии и координации действий сотрудника ПАО НТСУ Бойчука Юрия Владимировича (отвечает за техническую политику), которому звонят неизвестные лица, ставят противоправные задачи и консультируют, как действовать дальше" , - говорится в заявлении.

Коллектив ТРК считает, что действия руководящего состава НТСУ, а также вышеуказанной группы лиц, должны квалифицироваться по статьям 364, 206 и 171 Уголовного кодекса Украины.

"Дерзость этих действий заключается в том, что они состоялись в Страстную Пятницу, накануне Пасхальных Праздников. Также, было учтено, что украинский парламент соберется на пленарное заседание только через месяц. Исходя из вышеприведенного и понимая, что такие дерзкие действия невозможны без команд и участия чиновников, просим взять под личный контроль расследование этих позорных поступков по препятствованию журналистской деятельности и нарушению конституционных прав граждан Украины", - сказано в заявлении.

Украинская правда

Темы: Луценко СМИ
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