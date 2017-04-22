США ликвидировали близкого соратника главаря ИГИЛ

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Суббота, 22 апреля 2017, 06:18

США ликвидировали в Сирии террориста Абдурахмона Узбеки, который являлся близким соратником главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Центральное командование США.

Отмечается, что он был убит две недели назад, 6 апреля, в ходе наземной операции США в окрестностях города Маядин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По словам представителя Центрального командования США, Узбеки взаимодействовал с аль-Багдади "по-разным вопросам в течение долгого времени".

Предполагается, что Узбеки был причастен к теракту в ночном клубе в Стамбуле на Новый год, в ходе которого погибли 39 человек.

Темы: Сирия терроризм
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