США ліквідували близького соратника ватажка ІДІЛ

США ліквідували в Сирії терориста Абдурахмона Узбекі, який був близьким соратником ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це пише CNN з посиланням на Центральне командування США.

Відзначається, що він був убитий два тижні тому, 6 квітня, в ході наземної операції США в околицях міста Маядін в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

За словами представника Центрального командування США, Узбекі взаємодіяв з аль-Багдаді "з різних питань протягом довгого часу".

Передбачається, що Узбекі був причетний до теракту в нічному клубі в Стамбулі на Новий рік, в ході якого загинули 39 осіб.