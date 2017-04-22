Из-за непогоды все еще обесточены более 220 населенных пунктов

Из-за ухудшения погодных условий 18 апреля состоянию на утро субботы обесточенными остаются 229 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом 22 апреля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Одесской области без электричества остаются 178 городов, в Днепропетровской - 31, в Харьковской - 16, в Кировоградской - 4.

По данным ведомства, на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

"В результате падения дерева 18 апреля в г.Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм скончалась женщина 1957 г.р.", - сообщили в ГосЧС.