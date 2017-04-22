Из-за РФ истребители НАТО поднимали по тревоге рекордные 780 раз

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Суббота, 22 апреля 2017, 14:17

В 2016 году самолеты-перехватчики стран-членов НАТО совершили 870 вылетов по тревоге, из них 780 раз - из-за действий российской авиации.

Об этом 22 апреля сообщили представители военно-воздушных сил НАТО, дислоцированных на авиабазе вблизи Рамштайна (ФРГ), пишет DW со ссылкой на dpa.

90 случаев приходились на боевые самолеты других государств, не являющихся членами Альянса, или на пассажирские и грузовые самолеты, которые не были сразу идентифицированы, отмечается в сообщении военных НАТО.

По данным НАТО, такое количество вылетов в 2016-м более чем вдвое превышает зафиксированные в течение 2015 года аналогичные случаи вылетов самолетов-перехватчиков по тревоге - 410. 

Темы: НАТО Росcия
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