В оккупированном Крыму не собираются выполнять решение Суда ООН

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Суббота, 22 апреля 2017, 17:52

Решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, признанного в РФ экстремистским, пересматриваться не будет.

Об этом заявил "глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам" оккупационного правительства Крыма Заур Смирнов, сообщает РИА Новости.

"Меджлис запрещен из-за экстремисткой деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам", — сказал Смирнов журналистам.

По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры для отстаивания и продвижения своих интересов.

"Таковых в Крыму насчитывается более десяти. Крымские татары активно интегрировались в социально-политическое пространство Российской Федерации и не нуждаются в сомнительном покровительстве извне", — подчеркнул Смирнов.

Как сообщалось, Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ 19 апреля 2017 года озвучил решение, согласно которому РФ в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил только, что общественные организации крымских татар могут действовать в России без каких-либо ограничений, если речь идет не об экстремистских проявлениях.

Темы: крымские татары Крым ООН
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