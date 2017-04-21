Песков не дал прямого ответа о возобновлении работы Меджлиса в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общественные организации крымских татар могут действовать в России без каких-либо ограничений, если речь идет не об экстремистских проявлениях.



Об этом он заявил в пятницу, комментируя решение Международного суда ООН по иску Украины, передает российское агентство ТАСС.



"Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России - крымских татар - нет. Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации и, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону", - сказал он, отвечая на вопрос, будет разрешена деятельность Меджлиса крымских татар, который ранее был признан экстремистской организацией.



Песков добавил, что "все, что не запрещено, оно разрешено - и общественная деятельность, и политическая, и иная, здесь никаких проблем нет".



19 апреля Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины относительно установления обеспечительных мер по РФ.



В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в аннексирована Крыму.



Подробнее о решении суда ООН читайте в статье: "Между строк решение суда ООН: где выиграла и где проиграла Украине".