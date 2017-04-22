В ближайшие дни украинцам обещают дождь, мокрый снег и заморозки

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Суббота, 22 апреля 2017, 18:47

В ближайшие сутки в Украине ожидается дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в северных областях ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; на остальной территории временами дождь, в Крыму и Приазовье ночью без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных, западных, местами Винницкой, Черкасской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве  ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 9-11°.

 

24 апреля ночью без осадков, лишь в восточной части прогнозируется дождь, в Карпатском регионе – слабый мокрый снег; днём в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью на юге и востоке 1-6° тепла, на остальной территории заморозки 0-5°; днём в Украине 8-13° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 10-12° тепла.

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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