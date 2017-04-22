Найближчими днями українцям обіцяють дощ, мокрий сніг і заморозки

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Субота, 22 квітня 2017, 18:47

У найближчу добу в Україні очікується дощ, в Карпатах - з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у північних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; на решті території часом дощ, у Криму та Приазов'ї вночі без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с. Вночі 1-6° тепла, у північних, західних, місцями Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11°.

 

24 квітня вночі без опадів, лише в східній частині прогнозується дощ, в Карпатському регіоні - слабкий мокрий сніг; вдень в Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі на півдні та сході 1-6° тепла, на решті території заморозки 0-5°; днем в Україні 8-13° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 10-12° тепла.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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