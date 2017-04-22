На Львовщине следователя полиции поймали на взятке

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Суббота, 22 апреля 2017, 19:35

Прокуратурой Львовской области совместно с работниками УСБ во Львовской области на взятке задержан следователь одного из районных отделов полиции ГУ НП.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в субботу в Facebook.

По ее словам, следователь требовал и получил неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США у ранее судимого гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу. Сарган уточнила, что он требовал деньги в долларах, а взял в гривнах.

В настоящее время следователями прокуратуры указанному работнику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

Темы: Львовщина полиция взятка
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