На Львівщині слідчого поліції зловили на хабарі
Прокуратурою Львівської області спільно з працівниками УСБ у Львівській області на хабарі затримано слідчого одного із районних відділів поліції ГУ НП.
Про це повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган у суботу в Facebook.
За її словами, слідчий вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 2 тисячі доларів США у раніше судимого громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку. Сарган уточнила, що він вимагав гроші в доларах, а взяв у гривнях.
На даний час слідчими прокуратури вказаному працівнику поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Також до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Українська правда
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