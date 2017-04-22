На Львівщині слідчого поліції зловили на хабарі

Прокуратурою Львівської області спільно з працівниками УСБ у Львівській області на хабарі затримано слідчого одного із районних відділів поліції ГУ НП.

Про це повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган у суботу в Facebook.

За її словами, слідчий вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 2 тисячі доларів США у раніше судимого громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку. Сарган уточнила, що він вимагав гроші в доларах, а взяв у гривнях.

На даний час слідчими прокуратури вказаному працівнику поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Також до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда