Украину посетит представитель Госдепа США по военно-политическим вопросам

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 04:55

Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам посол Тина Кейданов посетит Германию, Эстонию и Украину с 23 по 29 апреля для обсуждения вопросов международной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Кейданов проведет консультации с представителями правительства США, Европейского командования США в Германии и другими высокопоставленными представителями США в регионе относительно продолжающихся усилий по укреплению союзников по НАТО через сотрудничество в области безопасности и торгового защиты.

Она также обсудит программы помощи Госдепартамента в сфере безопасности для укрепления возможностей стран-партнеров в Европе, сотрудничающих с коалицией против ИГИЛ.

В Эстонии и Украине чиновница встретится с гражданскими чиновниками и представителями оборонного ведомства, чтобы обсудить широкий круг военно-политических вопросов, в том числе региональные стратегические приоритеты, помощь в сфере безопасности, военное сотрудничество, а также связанные с этим вопросы.

Темы: США Германия Эстония
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