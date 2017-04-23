Канадские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-95

92 просмотра
0
Воскресенье, 23 апреля 2017, 05:45

Впервые за более чем 2 года Канада подняла в воздух истребители для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном.

Об этом рассказала пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник, сообщает CBC News.

Два истребителя CF-18 были подняты в четверг после того, как система раннего предупреждения ПВО в Северной Америке зафиксировала два бомбардировщика Ту-95, которые приближались к аляскинскому и канадскому воздушному пространству с западного направления.

Стадник сообщила, что россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады и действовали" безопасно и профессионально "перед тем, как вернуться на базу.

Этот случай, когда канадским истребителям пришлось подниматься в воздух для перехвата российского военного самолета на Крайнем севере, стал первым за последние три года.

"Мы не видели такого уровня активности с июля 2015 года", - сказала Стадник, добавив, что этот случай не является беспрецедентным.

"То что они делают на этой неделе очень похоже на то, что они всегда делают", - отметила она.

Ранее на этой неделе два стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, были перехвачены американскими истребителями F-22 у побережья Аляски.

Как сообщалось, в 2016 году самолеты-перехватчики стран-членов НАТО совершили 870 вылетов по тревоге, из них 780 раз - из-за действий российской авиации.

Темы: Канада Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Канада расширила санкции против Сирии из-за химической атаки 14 апреля 2017, 18:55
Трюдо: РФ должна сделать выбор между Асадом и международным сообществом 13 апреля 2017, 03:44
Канада планирует разрешить экспорт оружия в Украину 5 апреля 2017, 07:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Чаус в Молдове находится под домашним арестом
Емец обещает сдать мандат, если Мартыненко сбежит
НАБУ: Мартыненко пытался избежать задержания
В оккупированном Крыму не собираются выполнять решение Суда ООН
Все новости
Cтереотипы

4 комикса о том, чего мужчины никогда не слышат в свой адрес

Почет разнообразию

Как это – быть парой с инвалидностью