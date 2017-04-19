Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США перехопили два російських бомбардувальника біля Аляски

Середа, 19 квітня 2017, 03:55

Два стратегічних бомбардувальники Ту-95, здатних нести ядерну зброю, були перехоплені американськими винищувачами F-22 біля узбережжя Аляски.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на Пентагон.

"Два російських бомбардувальники Ту-95 "Ведмідь" (за класифікацією НАТО – ред.) були перехоплені в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски двома американськими винищувачами F-22 Raptor",- повідомили в оборонному відомстві США, уточнивши, що інцидент стався в понеділок.

Перехоплення, яке було описане представником Пентагону як безпечне та професійне, мало місце на відстані близько 100 миль від острова Кодіяк після того, як російські літаки влетіли в зону ідентифікації Протиповітряної оборони Аляски. При цьому російські військові льотчики не відповідали на радіозапити.

Американські військові не вважають цю подію чимось надзвичайним та стверджують, що вона "нічим не відрізняється від того, що відбувалося в минулому в контексті дій дальньої авіації росіян".

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
США
У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" їй дорого коштуватиме
У США кажуть про брак боєприпасів на власних арсеналах
Білий дім: Майбутнє України – в НАТО, це не підлягає обговоренню
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: