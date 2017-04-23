В результате пожара на одесском рынке пострадали 6 человек

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 09:44

В результате пожара на рынке "Северный" в Одессе пострадало 6 человек.

 

Об этом сообщает в воскресенье утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в Суворовском районе города по пр. Добровольского, 112, в 18:29 субботы.

 

В 20:07 пожар на площади около 700 кв.м ликвидирован.

 

В то же время, как пишет "Думская", в результате пожара полностью выгорели три торговых ряда и частично четвертый.

 

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали двое полицейских.

Темы: Одесса
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