В Авдеевке появился свет, но по временной схеме
Электроснабжение Авдеевки восстановлено по временной схеме, электроэнергия подается по графику.
Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter в воскресенье.
"Электроснабжение г. Авдеевка восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - говорится в сообщении.
Електропостач. м. #Авдіївка відновлено. Подається по тимчасовій схемі, застосов. віірні відключення, електроенергія подається за графіком.— МТОТ (@mtot_gov_ua) April 23, 2017
В субботу пресс-служба Минобороны сообщила, что гарантии российской стороны СЦКК для проведения аварийно-восстановительных работ электросети в районе Авдеевки в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля.
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