В оккупированном Луганске ночью прогремел взрыв – СМИ

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 12:04

В оккупированном Луганске в ночь на воскресенье прогремел взрыв.

По информации источников LIGA.net, взрыв слышали жители городка завода ОР в районе бывшего Жовтневого военкомата на улице Калугина, где в настоящее время боевики разместили свою технику.

"Взрыв был около 00:30 ночи такой силы, что стекла в окнах повылетали рядом в многоэтажках, забор там снесен", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

На место инцидента приехали так называемые службы МЧС.

"Они делали обход квартир, где не оказалось стекол в окнах, соседи пускали их в пустые квартиры, поскольку им оставили ключи некоторые хозяева", - отметила LIGA.net луганчанка Елена.

По ее словам, информации о пострадавших нет.

Темы: Луганск
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