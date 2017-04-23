В окупованому Луганську вночі прогримів вибух - ЗМІ

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Неділя, 23 квітня 2017, 12:04

В окупованому Луганську в ніч на неділю прогримів вибух.

За інформацією джерел LIGA.net, вибух чули жителі містечка заводу ОР в районі колишнього Жовтневого військкомату на вулиці Калугіна, де в даний час бойовики розмістили свою техніку.

"Вибух був близько 00:30 ночі такої сили, що шибки у вікнах повилітали поруч в багатоповерхівках, паркан там знесений", - зазначив луганчанин Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

На місце інциденту приїхали так звані служби МНС.

"Вони робили обхід квартир, де не виявилося скла у вікнах, сусіди пускали їх в порожні квартири, оскільки їм залишили ключі деякі господарі", - зазначила LIGA.net луганчанка Олена.

За її словами, інформації про потерпілих немає.

Теми: Луганськ
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