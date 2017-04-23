В Одессе военный прокурор попался пьяным за рулем

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 18:55

В Одессе в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудника военной прокуратуры Южного округа Сергея Ярового. 

Об этом в Facebook сообщил руководитель общественной организации "За прозрачную власть" Дмитрий Кондратьев.

"21 апреля около 3:45 на улице Генуэзской 24/1 патрульная полиция остановила автомобиль Honda Civic, принадлежащий Яровому Сергею Александровичу - начальнику отдела военной прокуратуры Южного округа", - сообщил он.

"Во время прохождения осмотра был зафиксирован уровень алкоголя в крови на уровне 1,76 промилле, что в 9 раз превышает норму. Был составлен протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП. Но когда прокурору дали его подписать, он сначала попытался писать свои комментарии,  а затем вырвал протокол из рук инспектора, порвал его, смял и бросил в лужу", - сообщил Кондратьев.

"После драк, физического сопротивления и других разборок Яровой был доставлен в отделение полиции, где составили протоколы по 130, 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции)", - добавил он.

 
 

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