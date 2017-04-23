Выборы во Франции: В Париже начались протесты

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 22:10

После закрытия избирательных участков первого тура выборов президента Франции в Париже начались протестные акции недовольных итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультра-правого кандидата Марин Ле Пен.

Как сообщает АР, вечером 23 апреля состоялись столкновения демонстрантов с полицией, которая заблокировала проходы к прилегающих улиц на площади Бастилии, где собрались несколько сотен участников акции.

Как известно, по данным экзит-полов, проведенных всеми ключевыми французскими соцслужбами, во второй тур выходят Еменуель Макрон и Марин Ле Пен.

Украинская правда 

Темы: виборы Франция
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