Из-за непогоды обесточенными остаются 40 населенных пунктов

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Понедельник, 24 апреля 2017, 01:45

По состоянию на вечер 23 апреля в Украине из-за непогоды обесточенными остаются 40 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Остаются обесточенными 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской - 32 н.п., Днепропетровской - 8 н.п. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 23 апреля удалось восстановить электроснабжение в 31 населенном пункте.

Темы: погода ГСЧС
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