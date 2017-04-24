Через негоду знеструмленими залишаються 40 населених пунктів

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Понеділок, 24 квітня 2017, 01:45

Станом на вечір 23 квітня в Україні через негоду знеструмленими залишаються 40 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській – 32 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п. Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом 23 квітня вдалося відновити електропостачання в 31 населеному пункті.

Теми: погода ДСНС
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