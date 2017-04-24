Через негоду знеструмленими залишаються 40 населених пунктів
Станом на вечір 23 квітня в Україні через негоду знеструмленими залишаються 40 населених пунктів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській – 32 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п. Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що протягом 23 квітня вдалося відновити електропостачання в 31 населеному пункті.
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