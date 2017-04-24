Как быть вегетарианкой, а затем снова начать есть мясо

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт на группе Европейской Народной Партии в ПАСЕ признал, что совершил ошибку, когда полетел российским самолетом в Сирию.

Об этом на своей странице написал депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

"Аграмунт объявляет на группе Европейской Народной Партии, что совершил ошибку, когда полетел в Сирию на российском самолете и встретился с тираном Асадом. Но покаяния, по нашему мнению, недостаточно", - отметил Емец.

Депутат добавил, что Аграмунт на заседании заявил, что "русские его обманули и подставили".

"Президент ПАСЕ заявил, что добровольно в отставку не уйдет", - добавил Емец.

"К сожалению, процедура импичмента Президента ПАСЕ регламентом не предусмотрена.

Поэтому нужно либо менять регламент или добровольная отставка Педро Аграмунт.

И это позиция не только украинской делегации, а и многих других. Будет ли наших голосов достаточно – впоследствии увидим", - добавил он.

В свою очередь первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко рассказала, что Аграмонт объяснял депутатам, что летал в Сирию как испанский сенатор, а не президент ПАСЕ.

"Депутаты его прямо спрашивают: возможно, пусть тогда он останется испанским сенатором, а не президентом ПАСЕ. Но Аграмонт хочет быть именно президентом ПАСЕ (исключая те дни, когда он частно дружит с российскими депутатами)", - написала она.

"Он так и не ответил на мой вопрос о его как Президента ПАСЕ отношении к ситуации на Донбассе, где вчера погибли и были ранены безоружные представители миссии СММ ОБСЕ. Кстати, за введение войск в РФ голосовал друг Аграмонта, его экскурсовод в Сирию Слуцкий. А президент ПАСЕ не вспоминает конфликт в центре Европе в последних своих речах", - возмутилась Геращенко.

Она отметила, что украинская делегация всегда стояла на позиции отстаивания принципов ПАСЕ.

"Мы не выступаем против сенаторов, какую бы фамилию они не носили, как частное лицо. Но мы протестуем против нарушения принципов ПАСЕ, мы возмущены этими попытками россиян дистанционно уничтожить ПАСЕ как авторитетную международную организацию и неприкрытом подыгрывании в этих сценариях президента ПАСЕ. Он должен нести политическую ответственность за свои действия. Извинениями, что его обманули - здесь вряд ли можно обойтись, тем более такой опытный и седовласый политик вряд ли может играть роль наивного сенатора", - подчеркнула она.