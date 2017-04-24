Гройсман проехался в метро Харькова и заглянул в "Прозрачный офис"
Премьер-министр Владимир Гройсман в Харькове ознакомился с работой центра предоставления социальных услуг, работающего в формате "Прозрачный офис".
Это учреждение расположено в Шевченковском районе города, который посещает руководитель правительства.
Гройсман отметил, что приятно поражен современным "Прозрачным офисом" в Харькове.
"Такие "Прозрачные офисы" предоставления административных услуг для граждан должны быть по всей Украине", – сообщается в Twitter премьера.
"Удобство, качество и скорость – самое главное", – уверен он.
Сучасний "Прозорий офіс" в Харкові - приємно вражений :) pic.twitter.com/1QSxmO5DUK— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 24, 2017
Кроме того, Гройсман поучаствовал в рабочем совещании Ассоциации городов Украины, которое проходит в Харькове 24 апреля.
Взяв участь у засіданні Асоціації міст України, що проходить в Харкові. pic.twitter.com/NBLtha1dg1— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 24, 2017
В добавок, он проехался в вагоне харьковского метро, довольно плотно заполненном.
"Сравнил киевское и харьковское метро", – прокомментировал Гройасмн в микроблоге.
Центр административных услуг "Прозрачный офис" предоставляет социальные и хозяйственно-административные услуги, как то социальная защита и страхование, оформление пенсий и субсидий, назначение соцвыплат и льгот, предоставление материальной помощи, оформление технических условий и разрешений на подсоединение к сетям газоснабжения и т.п.
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