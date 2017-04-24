Гройсман проехался в метро Харькова и заглянул в "Прозрачный офис"

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Понедельник, 24 апреля 2017, 14:17

Премьер-министр Владимир Гройсман в Харькове ознакомился с работой центра предоставления социальных услуг, работающего в формате "Прозрачный офис".

Это учреждение расположено в Шевченковском районе города, который посещает руководитель правительства.

Гройсман отметил, что приятно поражен современным "Прозрачным офисом" в Харькове.

 

"Такие "Прозрачные офисы" предоставления административных услуг для граждан должны быть по всей Украине", – сообщается в Twitter премьера.

 

"Удобство, качество и скорость – самое главное", – уверен он.

Кроме того, Гройсман поучаствовал в рабочем совещании Ассоциации городов Украины, которое проходит в Харькове 24 апреля.

В добавок, он проехался в вагоне харьковского метро, довольно плотно заполненном.

"Сравнил киевское и харьковское метро", – прокомментировал Гройасмн в микроблоге.

 

Центр административных услуг "Прозрачный офис" предоставляет социальные и хозяйственно-административные услуги, как то социальная защита и страхование, оформление пенсий и субсидий, назначение соцвыплат и льгот, предоставление материальной помощи, оформление технических условий и разрешений на подсоединение к сетям газоснабжения и т.п. 

Темы: Гройсман Харьков метро
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