Кернес не приехал на суд: встречает в Харькове Гройсмана

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Понедельник, 24 апреля 2017, 15:58

Заседание Киевского районного суда города Полтава по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого в связи с нападением и похищением активистов Евромайдана в 2014 году, не состоялось в понедельник из-за неявки Кернеса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Геннадий Адольфович заранее уведомил суд о том, что не сможет явиться по уважительной причине – он участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита в Харьков премьер-министра Владимира Гройсмана. В связи с этим суд перенес заседание на 15 мая", – сказал адвокат Кернеса Александр Гунченко.

Как сообщалось, на предыдущем заседании, 6 марта, суд принял решение о доставке свидетелей обвинения в суд приводом, поскольку они неоднократно не являлись в заседание. По делу необходимо допросить 17 свидетелей обвинения.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".

Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области заявил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 г. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Темы: Кернес суд
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