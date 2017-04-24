Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман проехался в метро Харькова и заглянул в "Прозрачный офис"

Понедельник, 24 апреля 2017, 14:17

Премьер-министр Владимир Гройсман в Харькове ознакомился с работой центра предоставления социальных услуг, работающего в формате "Прозрачный офис".

Это учреждение расположено в Шевченковском районе города, который посещает руководитель правительства.

Гройсман отметил, что приятно поражен современным "Прозрачным офисом" в Харькове.

 

"Такие "Прозрачные офисы" предоставления административных услуг для граждан должны быть по всей Украине", – сообщается в Twitter премьера.

 

"Удобство, качество и скорость – самое главное", – уверен он.

Кроме того, Гройсман поучаствовал в рабочем совещании Ассоциации городов Украины, которое проходит в Харькове 24 апреля.

В добавок, он проехался в вагоне харьковского метро, довольно плотно заполненном.

"Сравнил киевское и харьковское метро", – прокомментировал Гройсман в микроблоге.

 

Гройсману попутно рассказали историю харьковского метрополитена.

Центр административных услуг "Прозрачный офис" предоставляет социальные и хозяйственно-административные услуги, как то социальная защита и страхование, оформление пенсий и субсидий, назначение соцвыплат и льгот, предоставление материальной помощи, оформление технических условий и разрешений на подсоединение к сетям газоснабжения и т.п. 

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: ГройсманХарьковметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: