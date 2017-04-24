Террориста, взорвавшего двух нацгвардейцев, заочно приговорили к 15 годам

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил заочно к 15 годам заключения гражданина Украины, который в составе террористической организации "ДНР" совершил террористический акт.

Об этом в понедельник сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

"В судебном заседании доказано, что указанный гражданин 01.11.2014, являясь участником террористической организации "ДНР", действуя по предварительному сговору с представителями спецслужб Российской Федерации и участниками диверсионно-разведывательной группы "Сват", террористической организации "ДНР", незаконно изготовил взрывное устройство разместил его в автомобиле "ИЖ-2515" и с применением которого, 02.11.2014 совершил террористический акт в виде взрыва на блокпосту сил антитеррористической операции (г. Мариуполь), повлекшего гибель двух военнослужащих Национальной гвардии Украины и телесные повреждения двум лицам", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что осуждение произошло заочно, поскольку обвиняемый скрывается.



Как известно, 2 ноября 2014 года в районе одного из блокпостов близ Мариуполя произошел террористический акт, в результате которого два украинских военных погибли.

Украинская правда