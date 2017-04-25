Поставки электроэнергии в ОРЛО прекращены

940 просмотров
0
Вторник, 25 апреля 2017, 00:58

Вечером в понедельник Луганск остался без электроснабжения.

Об этом сообщают жители города из разных районов, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекратит поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

"ЛЭО" неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты.

Темы: Луганск энергетика "ЛНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-чиновника Луганской ОГА будут судить за непредставление е-декларации 24 апреля 2017, 14:11
Тело погибшего наблюдателя передали ОБСЕ, раненые - в больнице Луганска 24 апреля 2017, 10:52
В оккупированном Луганске ночью прогремел взрыв – СМИ 23 апреля 2017, 12:04
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Поставки электроэнергии в ОРЛО прекращены
Экспертиза подтвердила: голос на записях по MH17 принадлежит Дубинскому — СМИ
Боевики обстреляли КП "Марьинка" и жилые кварталы города
НАПК даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки Мартыненко
Все новости
#ВакциниПрацюють

5 фактов о прививках

Ссылки недели

Социальный эксперимент, иранская фэшн-фотография и история украинского трансгендера...