Поставки електроенергії до ОРЛО припинено

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Вівторок, 25 квітня 2017, 00:58

Увечері в понеділок Луганськ залишився без електропостачання.

Про це повідомляють жителі міста з різних районів, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше повідомлялося, що ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня, згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок", припинить поставки електроенергії в неконтрольовану Києвом частину Луганської області.

"ЛЕО" неодноразово зверталося до уряду України з проханням прийняти рішення про обмеження або припинення подачі електроенергії на неконтрольовану територію через відсутність її оплати.

Теми: Луганськ енергетика "ЛНР"
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