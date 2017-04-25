У Бахмуті затримали ще одного бойовика, у якого знайшли схрон зброї

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Вторник, 25 апреля 2017, 05:34

У Бахмуті Донецької області затримали ще одного бойовика, у якого виявили схрон зброї російського походження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Поліцейські затримали у Бахмуті ще одного диверсанта, місцевого мешканця, який у складі злочинної групи брав участь у захопленні адмінбудівлі Артемівської міжрайонної прокуратури, скоював розбійні напади, викрадав та катував людей, "віджимав" автомобілі.

За місцем мешкання чоловіка, у приватному секторі Бахмуту, було вилучено черговий схрон зброї та боєприпасів, які використовувалися для вчинення злочинів проти мирних мешканців. Зброя була закопана на території домоволодіння на глибині 2,5 м.

Правоохоронці витягли з землі протитанковий гранатомет РПГ-26, автомат Калашникова у кольорах камуфляжу, 5 магазинів до нього та набої.

 

Під час перевірки встановлено, що автомат за Збройними силами України не значиться, у кримінальних базах також відсутній, ймовірно, - російського походження.

Як повідомлялось, раніше у Бахмуті поліцією було затримано двох бойовиків, які входили у незаконні збройні формування "ДНР". За місцем мешкання одного з них, в селі Іванівське (Красне) Бахмутського району, вилучено схрон зброї та боєприпасів - 8 вогнеметів "Шмель" російського виробництва, 8 автоматів та 41 магазин до них, більше 3400 патронів та військову амуніцію.

Наразі встановлено, що ця автоматична зброя була викрадена в 2014 році з військової частини в АР Крим.

Зброю та боєприпаси вилучено та спрямовано на експертизу. Наразі із затриманими бойовиками працюють слідчі. Ведеться робота з встановлення інших членів угрупування.

В Бахмуте задержали еще одного боевика, у которого нашли схрон оружия

В Бахмуте Донецкой области задержали еще одного боевика, у которого обнаружили схрон оружия российского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские задержали в Бахмуте еще одного диверсанта, местного жителя, который в составе преступной группы участвовал в захвате админздания Артемовской межрайонной прокуратуры, совершал разбойные нападения, похищал и пытал людей, "отжимал" автомобили.

По месту жительства мужчины, в частном секторе Бахмута, был изъят очередной схрон оружия и боеприпасов, которые использовались для совершения преступлений против мирных жителей. Оружие было закопано на территории домовладения на глубине 2,5 м.

Правоохранители вытащили из земли противотанковый гранатомет РПГ-26, автомат Калашникова в цветах камуфляжа, 5 магазинов к нему и патроны.

В ходе проверки установлено, что автомат за Вооруженными силами Украины не значится, по уголовным базам также отсутствует, вероятно, - российского происхождения.

Как сообщалось, ранее в Бахмуте полицией были задержаны двое боевиков, которые входили в незаконные вооруженные формирования "ДНР". По месту жительства одного из них, в селе Ивановское (Красное) Бахмутского района, изъят схрон оружия и боеприпасов - 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3400 патронов и военная амуниция.

Уже установлено, что это автоматическое оружие было похищено в 2014 году из воинской части в АР Крым.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас с задержанными боевиками работают следователи. Ведется работа по установлению других членов группировки.

Темы: Донецкая область полиция "ДНР"
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