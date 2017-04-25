У Бахмуті затримали ще одного бойовика зі схроном зброї

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Вівторок, 25 квітня 2017, 05:34

У Бахмуті Донецької області затримали ще одного бойовика, у якого виявили схрон зброї російського походження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Поліцейські затримали у Бахмуті ще одного диверсанта, місцевого мешканця, який у складі злочинної групи брав участь у захопленні адмінбудівлі Артемівської міжрайонної прокуратури, скоював розбійні напади, викрадав та катував людей, "віджимав" автомобілі.

За місцем мешкання чоловіка, у приватному секторі Бахмуту, було вилучено черговий схрон зброї та боєприпасів, які використовувалися для вчинення злочинів проти мирних мешканців. Зброя була закопана на території домоволодіння на глибині 2,5 м.

Правоохоронці витягли з землі протитанковий гранатомет РПГ-26, автомат Калашникова у кольорах камуфляжу, 5 магазинів до нього та набої.

 

Під час перевірки встановлено, що автомат за Збройними силами України не значиться, у кримінальних базах також відсутній, ймовірно, - російського походження.

Як повідомлялось, раніше у Бахмуті поліцією було затримано двох бойовиків, які входили у незаконні збройні формування "ДНР". За місцем мешкання одного з них, в селі Іванівське (Красне) Бахмутського району, вилучено схрон зброї та боєприпасів - 8 вогнеметів "Шмель" російського виробництва, 8 автоматів та 41 магазин до них, більше 3400 патронів та військову амуніцію.

Наразі встановлено, що ця автоматична зброя була викрадена в 2014 році з військової частини в АР Крим.

Зброю та боєприпаси вилучено та спрямовано на експертизу. Наразі із затриманими бойовиками працюють слідчі. Ведеться робота з встановлення інших членів угрупування.

Теми: Донецька область поліція "ДНР"
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