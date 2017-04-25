Князев похвастался сдвигом в расследовании убийства Вороненкова

В расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова есть позитивные сдвиги.

Об этом на коллегии работников МВД с участием премьер-министра заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

"Есть положительные сдвиги в расследовании убийства бывшего депутата Госдумы Вороненкова", - сказал Князев.

В то же время никаких деталей раскрывать он не стал.

Также глава Нацполиции отметил, что нераскрытыми остается 79 убийств по стране.

Как известно, 23 марта, в центре Киева при входе в отель Премьер Палас расстреляли бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Он шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Нападающий выстрелил в Вороненкова и его охранника, охранник успел в ответ выстрелить в киллера. И охранник, и киллер получили ранения. Позже киллер умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков осенью 2016 выехал из России, а в декабре автоматически получил украинское гражданство, поскольку имеет украинские корни.

Он рассказывал, что помощник президента РФ Владислав Сурков был против аннексии Крыма, а депутатов заставляли голосовать за аннексию.

Сам Вороненков также голосовал за аннексию Крыма, однако заявлял, что его не было в зале во время голосования, а проголосовал его карточка.

24 марта Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук написал, что убийца Вороненкова - гражданин Украины Павел Паршов, который прошел специальное обучение в школе для диверсантов в России.

"Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины, Паршовим Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб. (...) В России, где он находился перед переброской в Украине, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

По данным депутата, в Украине Паршов вел обычную жизнь, был частным предпринимателем, в 2011 году был объявлен в розыск за экономические преступления.

"За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за пределы Украины. Но в феврале 2015 году он пересек границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью", - пояснил он.

Роман Кравец, УП