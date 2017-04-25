Князєв похвалився зрушенням у розслідуванні вбивства Вороненкова

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Вівторок, 25 квітня 2017, 12:53

У розслідуванні вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова є позитивні зрушення.

Про це на колегії працівників МВС за участі прем'єр-міністра заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Є позитивні зрушення в розслідуванні вбивства колишнього депутата Держдуми Вороненкова", - сказав Князєв.

Водночас жодних деталей розкривати він не став.

Також голова Нацполіції зазначив, що нерозкритими залишається 79 вбивств по країні.

Як відомо, 23 березня, у центрі Києва при вході в готель Прем’єр Палас розстріляли колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Він ішов на зустріч із ще одним колишнім депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим.

Нападник вистрілив у Вороненкова та його охоронця, охоронець встиг у відповідь вистрілити у кіллера. І охоронець, і кілер отримали поранення. Пізніше кілер помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Вороненков восени 2016 року виїхав із Росії, а в грудні автоматично отримавукраїнське громадянство, оскільки має українське коріння.

Він розповідав, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію.

Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляв, що його не було в залі під час голосування, а проголосувала його картка.

24 березня Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук написав, що вбивця Вороненкова - громадянин України Павло Паршов, який пройшов спеціальне навчання в школі для диверсантів в Росії.

"Вбивство Дениса Вороненкова було скоєно громадянином України, Паршовим Павлом Олександровичем, 1988 року народження, уродженцем міста Севастополь, агентом російських спецслужб. (...) У Росії, де він перебував перед перекиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів, створеної ще за часів сталінського НКВС", - написав Геращенко на сторінці в Фейсбуці.

За даними депутата, в Україні Паршов вів звичайне життя, був приватним підприємцем, в 2011 році був оголошений в розшук за економічні злочини.

"За своє життя Павло Паршов ніколи офіційно не виїжджав за кордон України. Але в лютому 2015 року він перетнув кордон України, пройшовши пішки через один з КПП на кордоні з Білоруссю", - пояснив він.

Роман Кравець, УП

Теми: Вороненков поліція
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