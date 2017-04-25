НАПК проводит полную проверку 91 декларации – Радецкий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит полную проверку 91 декларации.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передают "Українські новини".

"На сегодняшний день проводится 91 полная проверка", – сказал он.

По словам Радецкого, всего агентство обязано проверить декларации 100 тысяч субъектов декларирования, которые подали декларации на первом этапе.

Он отметил, что НАПК определило приоритетность проверки деклараций, поскольку физически агентство не способно одновременно проверять все декларации.

Как сообщалось, на заседании 24 апреля Национальное агентство по предупреждению коррупции проголосовало за начало проверки деклараций за 2016 год президента, премьера и членов правительства.

Руслан Радецкий пояснил, что проверка деклараций 2015 года этих чиновников еще не завершилась. Срок проверки деклараций продлили на 30 дней.

Таким образом НАПК проверяет декларации высших чинов государства за два года одновременно.