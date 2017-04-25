В результате обстрела боевиков под Авдеевкой погиб боец – штаб АТО

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Вторник, 25 апреля 2017, 17:57

В результате обстрела боевиков у Авдеевки Донецкой области погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает во вторник вечером пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко от Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом направлении противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Украинская правда

Темы: АТО
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