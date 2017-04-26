В Конгрессе США считают, что Флинн получал деньги от РФ незаконно

Члены комитета палаты представителей США по надзору и правительственной реформе, принадлежащие как к Республиканской, так и к Демократической партии, пришли к выводу, что бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн нарушил законодательство, не указав в своей декларации о доходах выплаты от российского телеканала RT, а также от ряда других российских компаний.

Об этом сообщает ВВС.

"Как бывший офицер, он просто не мог брать деньги у России, Турции, и вообще у кого бы то ни было… И, судя по всему, он действительно взял эти деньги. Это было неправильно, за нарушение закона нужно нести ответственность", - заявил председатель комитета Джейсон Чаффетц.

"Он должен был получить разрешение, должен был отчитаться об этом, и он этого не сделал. Это серьезная проблема", - добавил лидер демократического меньшинства в комитете Элайджа Каммингс.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

Позже Флинн в своей декларации указал, что получал гонорары от российских компаний.