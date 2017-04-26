10 музыкальных фестивалей Европы, которые стоит посетить этим летом

Украина поднялась на 5 ступенек в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ".

Согласно рейтингу, Украина занимает 102 место.

В организации объясняют, что рейтинг - это отражение ситуации со свободой СМИ, основанный на оценке плюрализма независимости СМИ, законодательства и защищенности журналистов и уровня самоцензуры в этих странах. Это не рейтинг качества журналистских материалов в отдельной стране.

В рейтинге отмечается, что с 2014 года украинская власть сделала реформы, которых давно ждали, говорится о прозрачности структуры собственности медиа и доступа к публичной информации. "Но реформ нужно больше, чтобы ослабить влияние олигархов на медиа, что способствовало бы независимости редакций", - говорится в отчете.

Также в аннотации говорится, что продолжается информационная война с Россией.

Среди проблем организация называет то, что в 2016 году власти Украины не смогли защитить СМИ от атак. Среди них организация называет убийство журналиста Павла Шеремета, публикация персональных данных журналистов, которых обвиняют в измене, поджог помещений телеканала Интер. К тому же Органиазация отмечает, что оккупированные территории остаются зонами беззакония, где нет ни критических журналистов, ни иностранных наблюдателей.

Как отметила "Украинской правде" исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, "Украина продолжила свой рост в рейтинге свободы слова в этом году, поднявшись на 5 баллов, с 107 до 102 места. Такой рост рейтинга говорит об отсутствии каких-либо серьезных сдвигов, но отражает продвижение в положительном направлении".

"Прежде всего, рейтинг отражает уменьшение количества физических нападений на журналистов в течение прошлого года, некоторое увеличение количества расследований нарушений свободы слова, а также то, что в стране продолжаются медийные реформы - в частности, продолжается процесс создания общественного вещания", - сказала она.

"В то же время, у нас остаются значительные проблемы, связанные с расследованием преступлений против журналистов - в частности, это дело по убийству Павла Шеремета, и преступления против журналистов, совершенные во время Майдана", - отметила она.

Что касается других стран, то первыми в рейтинге свободы прессы разместились Норвегия и Швеция. Польша в правление правоконсерваторив потеряла семь позиций и заняла 54-е место.

Ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40 место), Нидерландах (5) и Канаде (22).

Россия осталась на 148-м месте из-за подавления оппозиционных СМИ.

США потеряли две позиции и оказались на 43-м месте.

Закрывают рейтинг Туркменистан, Эритрея и Северная Корея.