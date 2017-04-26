По динамике суда приговор Чийгозу могут объявить летом – адвокат

54 просмотра
0
Среда, 26 апреля 2017, 10:37

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма может вынести приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу летом 2017 года.

Такой прогноз в комментарии "Крым.Реалии" высказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Пока о приговоре говорить рано. На текущий момент уже допрошены 24 свидетелей защиты. Должны допросить еще примерно такое же количество людей. По динамике, я думаю, до июня сторона защиты завершит предоставлять свои доказательства. С учетом дебатов считаю, что приговор к лету как раз и будет", – говорит Полозов.

Как известно, Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии "Русское единство".

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыму. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, причиненного правам украинцам.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированнном полуострове образования на украинском языке.

Темы: Крым крымские татары права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Лутковской обратились в РФ из-за украинца, который объявил голодовку в Крыму 26 апреля 2017, 03:07
Прокуратура разберется с участниками форума в Ялте и спонсорами 25 апреля 2017, 19:50
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене военного 25 апреля 2017, 15:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Дело Хизб ут-Тахрир": крымскому татарину Зейтуллаеву дали 12 лет колонии
Глава набсовета компании "Киевгорстрой" попал в "разборки" со стрельбой
Сенцову присудили премию американского ПЕН-центра
Все новости
Музыка

10 музыкальных фестивалей Европы, которые стоит посетить этим летом

Книги

"Правда о деле Гарри Квеберта": Отрывок из мирового бестселлера