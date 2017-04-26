За динамікою суду вирок Чийгозу можуть оголосити влітку – адвокат

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Середа, 26 квітня 2017, 10:37

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму може винести вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу влітку 2017 року.

Такий прогноз у коментарі "Крим.Реалії" висловив адвокат Чийгоза Микола Полозов.

"Поки про вирок говорити рано. На поточний момент вже допитано 24 свідки захисту. Мають допитати ще приблизно таку ж кількість людей. За динамікою, я думаю, до червня сторона захисту завершить надавати свої докази. З урахуванням дебатів вважаю, що вирок до літа якраз і буде", – каже Полозов.

Як відомо, Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії "Русское единство".

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "сутички 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Міжнародний суд ООН 19 квітня 2017 року погодився на запровадження тимчасових заходів за позовом "Україна проти Росії" для захисту прав жителів анексованого Криму. Суд постановив, що є факти непоправної шкоди, завданої правам українців.

Суд зобов'язав Росію до винесення фінального рішення припинити утиски прав кримськотатарського народу на представництво їхніх інтересів, у тому числі відновити діяльність Меджлісу, а також забезпечити наявність на анексованому півострові освіти українською мовою.

Теми: Крим кримські татари права людини
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