Боевики 24 апреля захватили подстанцию "Укрэнерго" – МинВОТ

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Среда, 26 апреля 2017, 11:46

Боевики 24 апреля захватили подстанцию "Михайловка" оператора магистральных электросетей Украины НЭК "Укрэнерго", расположенную на временно не подконтрольных властям Украины территориях.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"24 апреля 2017 года вооруженные лица заняли электрическую подстанцию "Михайловка" на НКТ, где работает персонал, подчиненный НЭК "Укрэнерго", и вынудили работников отключить две линии от Луганской ТЭС на подстанции "Юбилейная" и "Лисичанская", которые расположены на подконтрольной территории", – отмечено в сообщении.

НЭК "Укрэнерго" пока не ответила по поводу контроля (захвата) ее объектов на НКТ, а также относительно финансирования деятельности подразделений на НКТ, выплаты заработных плат их сотрудникам.

Энергохолдинг "ДТЭК" заявил о захвате боевиками всех своих объектов на НКТ 15 марта 2017 года, "Донбассэнерго" – 21 марта 2017 года. "Луганское энергетическое объединение" утратило контроль над своими активами на НКТ еще в июле 2016 года.

Таким образом, учитывая информацию МинВОТ, со середины марта "Укрэнерго" оставалось единственной украинской электроэнергетической компанией, сохранившей контроль над своими объектами на временно не подконтрольных властям Украины территориях, отмечает "Интерфакс-Украина".

В то же время каких-либо механизмов для финансирования ее подразделений за счет платежей местных потребителей уже, даже теоретически, не оставалось.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Темы: энергетика
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