Порошенко уверен, что Беларусь не пойдет войной на Украину

1139 просмотров
0
Среда, 26 апреля 2017, 12:05

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не втянет Беларусь в захватническую войну против Украины.

Об этом он сказал 26 апреля на совместном с главой Беларуси Александром Лукашенко на брифинге в Чернобыле.

Порошенко напомнил, что сейчас против Украины ведется необъявленная война.

"Уверен, что белорусско-украинская граница всегда была, есть и будет границей добрососедства, надежного партнерства, мира. И никто никогда нас не поссорит. Я получил подтверждение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины", - сказал Порошенко.

По их мнению, Порошенко, народ Беларуси и "его опытный и достопочтенный президент этого не допустят".

 
администрация президента

26 апреля Лукашенко и Порошенко находятся в Чернобыле Киевской области Украины.

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президенты посетили станцию и почтили память погибших ликвидаторов.

Валентина Романенко, УП

Темы: Беларусь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
К Порошенко в гости приедет Лукашенко, а потом – наоборот 25 апреля 2017, 12:35
Беларусь с Россией договорились о цене газа в 129 долларов за тысячу кубов 17 апреля 2017, 01:33
Лидера белорусского оппозиционного "Молодого фронта" освободили из СИЗО 16 апреля 2017, 05:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины
Порошенко уверен, что Беларусь не пойдет войной на Украину
Скоро за экономию газа и электрики дадут денежную компенсацию - Гройсман
"Дело Хизб ут-Тахрир": крымскому татарину Зейтуллаеву дали 12 лет колонии
Все новости
Чернобыль - 31

Эколог и писатель об уникальности Чернобыльской зоны

Почет разнообразию

Как это – быть парой с инвалидностью