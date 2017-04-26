В Керчи протестуют рабочие завода, который связывали с Ахметовым

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Среда, 26 апреля 2017, 12:30

В Керчи в аннексированном Крыму работники бывшего завода имени Войкова, который ранее связывали с Ринатом Ахметовым, 26 апреля вышли на акцию протеста.

На входе на завод стоят около 100 человек, которые требуют выплатить им зарплату, сообщает сайт "Керчь.ФМ".

Люди рассказали журналисту, что если в течение 10 дней им не выплатят зарплату, они перекроют трассу на переправу. Пока они надеются на встречу с директором завода – Сергеем Куражом.

На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД. За день до митинга людям сказали, что, если они соберутся, их заберут в полицию для установления личности, поэтому керчане пришли с паспортами.

Завод не работает с начала марта, когда руководство не пустили на территорию. 

3 марта Совет министров Крыма приняли решение о принудительном выкупе имущества Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комбината (ранее Завод имени Войкова), которые принадлежат фирмам, аффилированным с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым.

На оба предприятия оккупационные власти назначили временную администрацию, которая займется инвентаризацией имущества и его оценкой для последующего выкупа. Планируется на их базе создать ГУП "Керченский металлургический завод".

Работников предприятий якобы готовы принять на новый завод. Однако сайт "Керчь – мой город" цитирует заводчан так:

"На различных совещаниях нам доводится противоречивая информация о дальнейшей занятости, об оплате труда и времени простоя. То сказали, что оплатят 2/3, теперь говорят – нет. С того предприятия, откуда мы были уволены, – КМК Краснодарского филиала, – мы не получили ни расчеток, ни зарплаты",

ООО "Керченский стрелочный завод" находился в собственности "Укртранслизинга" (глава правления – нардеп Украины VI созыва Сергей Васютин), владельцем 49,96% акций которой является "Лемтранс" из "СКМ" Рината Ахметова, передает "Крым.Реалии" со ссылкой на СМИ.

Предприятие, зарегистрированное как отдельная структура в 2002 году (после банкротства Керченского металлургического комбината им. Войкова), специализируется на выпуске чугунного и стального литья, стрелочных переводов и запчастей к ним. "Керченский стрелочный завод" был главным поставщиком продукции для "Укрзалізниці".

"Керченский металлургического комплекс" в украинском правовом поле действует и сейчас. Его руководство утверждает, что деятельности в Керчи предприятие не ведет, а имущественный комплекс на полуострове еще в 2014 году был сдан в аренду.

Темы: Крым аннексия Ахметов производство
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