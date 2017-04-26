Совет Европы хочет проверить СИЗО в Крыму, а россияне отнекиваются

Президент Совета Европы Турбьерн Ягланд выступает за отправку в аннексированный Россией Крым представителей Комитета по предупреждению пыток для изучения условий содержания заключенных.

Он назвал "тревожными" сообщения о состоянии заключенных, содержащихся в Крыму, передает УНИАН.

По словам Ягланда, организация должна настаивать на отправке Комитета по вопросам предотвращения пыток в Крым для изучения условий содержания там заключенных.

Президент Совета Европы отметил, что мониторинг прав человека в Крыму стоит среди приоритетных вопросов повестки дня. "Важно, чтобы в Европе в сфере защиты прав человека не было никаких серых зон", – заявил Ягланд.

Со своей стороны, заместитель управляющего делами уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев заверил ТАСС, что посещал СИЗО-1 в Симферополе, , встретился с 12 лицами из списка украинского омбудсмена Валерии Лутковской (в том числе Панов, Захтей, Бессарабов) – и претензий к условиям содержания у них якобы не было.

По его словам, заключенные, которых Лутковская просила навестить российского омбудсмена, получают необходимую юридическую помощь: "У них у всех адвокат по договору, и не один, у кого-то три, у кого-то – четыре. Адвокаты имеют возможность встречаться (с заключенными) без ограничений".

Он утверждает, что заключенным дают видеться с родственниками, в ближайшее время удовлетворят просьбы о консультациях у врачей в медучреждениях за пределами СИЗО.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе (до аннексии был заместителем главы Верховного Совета Крыма) сказал: "Заявление Ягланда о необходимости посылки в Крым какой-то специальной миссии по предупреждению пыток ничего, кроме горькой усмешки, у здравомыслящего крымчанина не вызывает".

"Этот господин заявляет, что он получает вызывающие беспокойство сообщения о ситуации в тюрьмах на полуострове. Хоть бы привел какой-то факт, назвал фамилию или организацию, которая об этом заявляет, но этого нет", – заявил Иоффе.

Он как член крымской комиссии по вопросам помилования заявил, что за последние 3 года к нему не поступало жалоб от подозреваемых или заключенных.

"Я побывал в местах и предварительного заключения, и в других объектах пенитенциарной системы. Даже мало-мальски значимые сообщения о так называемых нарушениях в местах заключения в Крыму отсутствуют", – заявил Иоффе.

Он посоветовал Ягланду отправить комиссию на американскую базу Гуантанамо и в Украину: "Там надо посмотреть, что делается с военнопленными, почему-то по этому поводу нет реакций никаких".

И незаконно избранный в Крыму депутатом Госдумы РФ Андрей Козенко посоветовал генсеку Совета Европы следить за тюрьмами в Украине, назвав ее "территорией беззакония".

По его словам, мнения европейских чиновников крымчан уже не тревожат.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что не слышал о пытках в крымских тюрьмах, но если МИД России разрешит визит делегации, то "никаких проблем".

Как известно, оккупационные власти с 2014 года уголовно преследуют крымских татар и других противников аннексии Крыма и сторонников Украины.