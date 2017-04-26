Неподалеку от Дрогобыча обстреляли рейсовый автобус

Между селами Нагуевичи и Уриж во Львовской области в среду утром из автомобиля "Мерседес Спринтер" выстрелили по рейсовому автобусу, в котором не было пассажиров.

Как сообщает полиция Львовской области, 26 апреля в 6:20 в Дрогобычский отдел полиции поступила информация об этом от руководителя фирмы-перевозчика.

Правоохранители установили, что повреждено боковое окно автотранспорта.

Fb Йосип Дяків

В то время в автобусе находился только водитель, он не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины, максимальное наказание – 3 года лишения свободы.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местопребывания.

Назначены экспертизы.

Руководитель фирмы-перевозчика МКП "Транс-Экипаж" Иосиф Дьяков сообщил в Facebook, что, по словам водителя ЛАЗа, который ездит по маршруту Дрогобыч – Сторона, выстрел сделали из синего "Мерседес Спринтер" с номером ВС 99-00 ЕТ.

Он также сообщил, что накануне подобный инцидент произошел неподалеку от поселка Пидбуж.

В комментарии Leopolis.news Дьяков предположил, что за обстрелами могут стоять конкуренты.

"Когда я получил право ездить, то выпустил на маршрут свои "ЛАЗы". Однако физическое лицо, которое ездило на маршруте раньше, продолжило также ездить на 4 автобусах, хотя имеет разрешение лишь на один автобус по маршруту "Дрогобыч – Пидбуж", – сказал он.

"Я обращался и в транспортную инспекцию, и полицию, и в областную и районную администрации с просьбой отреагировать, чтобы я мог законно работать на данном маршруте. Полиция и инспекция составляют протоколы и акты на эти транспортные средства, но реального результата нет", – рассказал Дьяков

По его словам, "так продолжается уже больше месяца".

"Вчера вечером во время последнего рейса из Дрогобыча, который отправляется в 20:30, в селе Пидбуж возле дома упомянутого физического лица прозвучал выстрел в лобовое стекло одного из моих "ЛАЗов". Водитель сначала не обратил внимания, потому что в салоне были пассажиры, было шумно, однако, когда приехал на остановку, то увидел отверстие в лобовом стекле", – сказал Дьяков.

"Сегодня утром был выстрел во второй автобус, который ехал из гаража в Дрогобыч. Выстрел сделали из автомобиля "Мерседес", владельцем которого является физическое лицо, которое ездит без разрешения по маршруту "Дрогобыч – Сторона". Водитель позвонил мне и в полицию. Приехала следственно-оперативная группа, зафиксировала следы от выстрела, взяла показания у водителя. Ждем результатов", – рассказал Дьяков.

Он написал заявление в районный отдел полиции от своего имени.