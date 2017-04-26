Поблизу Дрогобича обстріляли рейсовий автобус

Між селами Нагуєвичі та Уріж у Львівській області в середу вранці з автомобіля "Мерседес Спринтер" вистрелили по рейсовому автобусу, в якому не було пасажирів.

Як повідомляє поліція Львівської області, 26 квітня о 6:20 у Дрогобицький відділ поліції надійшла інформація про це від керівника фірми-перевізника.

Правоохоронці встановили, що пошкоджено бокове вікно автотранспорту.

Fb Йосип Дяків

У той час в автобусі перебував лише водій, він не постраждав.

Fb Йосип Дяків

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України, максимальне покарання – 3 роки позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцеперебування.

Призначено експертизи.

Керівник фірми-перевізника МКП "Транс-екіпаж" Йосип Дяків повідомив у Facebook, що, зі слів водія ЛАЗа, який їздить маршрутом Дрогобич – Сторона, постріл зробили з синього "Мерседес Спрінтер" із номером ВС 99-00 ЕТ.

Він також повідомив, що напередодні подібний інцидент стався поблизу селища Підбуж.

У коментарі Leopolis.news Дяків припустив, що за обстрілами можуть стояти конкуренти.

"Коли я отримав право їздити, то випустив на маршрут свої "ЛАЗи". Однак фізична особа, яка їздила на маршруті раніше, продовжила також їздити чотирма автобусами, хоча має дозвіл лише на один автобус за маршрутом "Дрогобич – Підбуж", – сказав він.

"Я звертався і в транспортну інспекцію, і поліцію, і в обласну та районну адміністрації з проханням відреагувати, щоб я міг законно працювати на даному маршруті. Поліція та інспекція складають протоколи та акти на ці транспортні засоби, але реального результату немає", – розповів Дяків

За його словами, "так триває вже понад місяць".

"Вчора ввечері під час здійснення останнього рейсу з Дрогобича, який відправляється о 20:30, у селі Підбуж біля будинку згаданої фізичної особи пролунав постріл у лобове скло одного із моїх "ЛАЗів". Водій спочатку не звернув увагу, бо в салоні були пасажири, було гамірно, однак, коли приїхав на зупинку, то побачив отвір у лобовому склі", – сказав Дяків.

"Сьогодні вранці був вистріл у другий автобус, який їхав із гаража в Дрогобич. Вистріл відбувся із автомобіля "Мерседес", власником якого є фізична особа, яка їздить без дозволу по маршруту "Дрогобич – Сторона". Водій зателефонував до мене і в поліцію. Приїхала слідчо-оперативна група, зафіксувала сліди від пострілу, взяла свідчення у водія. Чекаємо результатів", – розповів Дяків.

Він написав заяву у районний відділ поліції від свого імен